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Минпромторг обновил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь в 2025 году

Минпромторг России опубликовал обновлённый перечень автомобилей и электромобилей, подлежащих налогообложению на роскошь в 2025 году. Всего в списке оказалось 555 моделей, что на 38 больше, чем годом ранее. Документ доступен на официальном сайте ведомства.

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Особенностью нового списка стало включение 15 китайских автомобилей, производимых в КНР. Среди них такие модели, как Li Xiang L9 4WD, Aito M9 Extended Range, Tank 700, Seres M9 и Voyah Dream EVR, а также автомобили брендов Hongqi и Zeekr.

Традиционно в перечень вошли и известные премиальные бренды, включая Aston Martin, BMW, Ferrari, Genesis, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati и Mercedes-Benz. Из общего числа 555 автомобилей 303 оцениваются стоимостью свыше 10 миллионов рублей, а 252 модели превышают отметку в 15 миллионов рублей.

«Налог на роскошь» для элитных автомобилей был введён в России ещё в 2014 году. Его размер определяется путём умножения стандартной транспортной пошлины на индивидуальный коэффициент, который рассчитывается отдельно для каждой модели.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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