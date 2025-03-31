Минтранс предлагает новый сбор для реконструкции аэропортов

С 1 сентября Минтранс планирует ввести инфраструктурный сбор с российских и иностранных авиакомпаний для ускорения модернизации аэропортов. Предложение опубликовано на портале нормативных правовых актов.

По мнению представителей министерства, эти средства помогут быстрее обновить инфраструктуру воздушных гаваней. Примером успешной реализации подобной схемы стал московский аэропорт Шереметьево.

Собранные деньги направятся на федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов». На его выполнение уже выделены 366 миллиардов рублей из бюджета страны и около 128 миллиардов рублей частных инвестиций по концессионной схеме.

«Сбор позволит оперативно привлечь необходимые ресурсы для масштабирования программы модернизации инфраструктуры до 2030 года. Основные цели — повысить уровень безопасности полётов и улучшить качество обслуживания пассажиров. Контроль над размерами сборов и расходованием средств будет осуществлять государство», — говорится в заявлении Минтранса.

Эксперты предсказывают снижение пассажиропотока в российских аэропортах в 2025 году. Они также указывают на то, что рекордные показатели роста, отмечавшиеся в 2023 году, остались позади. Сегодня увеличение объёмов перевозок в российских аэропортах достигается преимущественно благодаря росту международных маршрутов.

— Ситуация постепенно выравнивается: аэропорты курортных зон практически исчерпали свою туристическую ёмкость, московские аэропорты вынуждены приспосабливаться к отсутствию европейских направлений, а аэропорты Сибири продолжают расти, однако этот рост ограничен возможностями ключевых авиаперевозчиков.