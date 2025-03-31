Российский рынок вновь падает: почему акции и облигации теряют позиции?

Российский рынок акций вновь переживает падение, а надежды на снижение ставки в апреле остаются под вопросом. Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин анализирует ситуацию в еженедельном выпуске «Без плохих новостей».

– Российский рынок акций потерял по итогам недели больше 3% по индексу Мосбиржи. Пару недель назад я указывал на то, что без подпитки позитивными новостями индекс закроет разрыв на уровне 3 050 пунктов. Так и получилось. Комментарии европейских представителей по поводу ситуации вокруг Украины носят милитаристский характер, и это воспринимается участниками рынка как фактор, который препятствует быстрому урегулированию конфликта, – поясняет он.

Действия Центрального банка в денежно-кредитной политике также не внушают оптимизма на скорое снижение ключевой ставки, что привело к возобновлению продаж облигаций и акций. Акции Газпрома упали на 7%, Юнипро, Самолёт, Пик, Сегежа, Позитив – более 10%, среди лидеров падения – РусАгро с результатом минус 26% за неделю после задержания главного акционера компании.

Тем временем российские эмитенты продолжают отчитываться по МСФО за 2024 год. Совокупная выручка увеличилась на 8%, EBITDA осталась на уровне предыдущего года, однако чистая прибыль снизилась на 14%, это значительно ниже прогнозов аналитиков.

– Причина в увеличении налоговых отчислений и росте расходов на обслуживание долга – плюс 53% по сравнению с 2023 годом. При этом средняя ставка обслуживания долга составляет всего лишь 9%. Это значит, что даже при радикальном снижении ключевой ставки до 15% или даже 12% в этом году расходы на обслуживание долга у компаний вырастут, поскольку они будут рефинансировать свою задолженность. Это будет давить на прибыль большинства эмитентов и даст дополнительные преимущества тем, у кого долговая нагрузка невелика или отсутствует полностью, – резюмирует эксперт БКС.