Только 35% соискателей не верят в дискриминацию при трудоустройстве в Иркутске

При формальном равенстве возможностей 60% соискателей по-прежнему сталкиваются со скрытыми барьерами при приеме на работу. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Каждые два из трех жителей города считают, что существует дискриминация по возрасту при трудоустройстве. Более того, 22% респондентов указывают на предвзятость в связи с наличием или отсутствием детей, 18% – по половому признаку, а 16% – по месту проживания или национальной принадлежности. По мнению 11% опрошенных, дискриминирующим фактором может стать семейное положение, а 4% утверждают, что причиной дискриминации является религиозная принадлежность.

Мужчины чаще замечают дискриминацию по возрасту и семейному положению, в то время как женщины больше обеспокоены предвзятым отношением к своему полу и наличию детей. С возрастом проблема дискриминации становится более заметной: 68% работников старше 45 лет сталкиваются с этой проблемой, в отличие от молодых людей до 35 лет, где таких всего 42%. Молодые кандидаты остро реагируют на дискриминацию по другим критериям: «Молодежь не берут – недостаточно опыта», «Дети часто болеют», «В столице особенно предвзятое отношение к приезжающим».