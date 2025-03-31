Всероссийский карьерный марафон для будущих аграриев стартовал на платформе «Я в Агро»

На образовательной платформе «Я в Агро» начался прием заявок на участие во Всероссийском карьерном марафоне для школьников, студентов и молодых специалистов.

Программа марафона, которая продлится до 29 апреля, включает онлайн-встречи с топ-менеджерами ведущих аграрных компаний, успешными фермерами и экспертами АПК. Участники смогут узнать о карьерных возможностях в отрасли, пройти тренировочные собеседования, получить консультации по составлению резюме и доступ к базе вакансий и стажировок.

«Проект не только соответствует целям федеральной программы «Кадры в АПК», но и дает молодым людям шанс глубже погрузиться в профессию, понять ее специфику и построить траекторию развития в сельском хозяйстве», — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Ключевой частью марафона станут прямые эфиры с представителями агропредприятий, которые поделятся историями успеха и расскажут о требованиях к специалистам. Участники, выбравшие направление, смогут уже во время программы пройти собеседование и получить обратную связь от экспертов.