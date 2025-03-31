В Иркутске обновят улицу Ярославского

В Иркутске планируется комплексный ремонт улицы Ярославского на участке от 11-го до 18-го Советских переулков. Конкурсные процедуры завершены, и подрядчик определен. Работы включают обновление покрытия проезжей части, обустройство тротуаров, замену бордюров и люков, а также восстановление наружного освещения, сообщил председатель комитета городского обустройства мэрии Сергей Чертков.

Также запланированы установка светофоров, монтаж тактильной плитки, нанесение дорожной разметки и гидропосев газонов. Проектно-сметная документация уже подготовлена.

На участке протяженностью один километр будут выполнены все необходимые работы, чтобы дорога соответствовала нормативным требованиям, отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. Он добавил, что рядом строится самая большая в городе школа на 1550 мест, сдача которой запланирована на этот год. Важно обеспечить безопасность детей, которые будут учиться в этой школе, поэтому особое внимание будет уделено созданию пешеходной инфраструктуры.