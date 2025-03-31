Два предприятия лесоперерабатывающего комплекса Иркутской области присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»

Федеральный проект «Производительность труда» продолжает расширять свою географию в Иркутской области. В марте к нему присоединились 2 компании лесоперерабатывающего комплекса: ООО «Лесресурс» из Нижнеилимского района и ООО «Илимпром» из Усть-Илимска. Таким образом, общее количество предприятий, вовлечённых в мероприятия федпроекта, превысило 90.

«В Иркутской области много представителей лесопромышленного комплекса. Работают как крупные представители отрасли, так и небольшие предприятия. Это направление особенно требует модернизации и внедрения новых современных технологий, потому что это дает не только повышение производительности, но и позволяет бережно и более эффективно относиться к природным ресурсам», – говорит заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

ООО «Лесресурс» выпускает продукцию лесопиления глубокой переработки, специализируясь на производстве пиломатериалов из хвойных пород древесины. Заготовка сырья производится в Киренском и Казачинско-Ленском районах, производство пиломатериалов находится в посёлке Новая Игирма Нижнеилимского района. Его производственная мощность — 170 тысяч кубометров пиломатериалов и 30 тысяч тонн пеллет в год. В апреле 2020 года «Лесресурс» вошёл в Перечень системообразующих предприятий Минпромторга России.

ООО «Илимпром» является предприятием полного цикла переработки пиломатериала; значительная часть продукции поставляется на экспорт. Заготовка сырья ведётся в Иркутской области и Красноярском крае. На предприятии трудится свыше двухсот человек.

С этого года федеральный проект «Производительность труда» вошёл в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Присоединиться к нему могут предприятия несырьевых отраслей с выручкой от 400 миллионов рублей в год. За годы его реализации участниками проекта стали производственные, обрабатывающие, торгово-сервисные компании из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово. Половина из них относится к обрабатывающим производствам, по 18% у сфер строительства и торговли, доля гостиниц и общепита составляет 9%, 5% участников относятся к сфере транспортировки и хранения.

Однако в этом году Региональный центр компетенций Иркутской области для предприятий, которые по отраслевому признаку либо по величине выручки не могут присоединиться к федпроекту, подготовил специальные обучающие программы, которые позволят применить накопленный опыт и механики бережливого производства на практически любом предприятии региона. Подробную консультацию можно получить в РЦК по телефону +7 (3952) 716085.

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