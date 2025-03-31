Доля отказов по потребительским кредитам в РФ достигла годового максимума в феврале 2025 года

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России в феврале 2025 года составила 75,2%, что стало максимальным значением за последние 12 месяцев. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с февралем 2024 года показатель вырос на 4,1 процентного пункта (п.п.), однако за месяц снизился на 0,2 п.п. (с 75,0% в январе).

Среди регионов-лидеров по количеству заявок наибольшая доля отказов зафиксирована в:

Краснодарском крае — 76,9%;

Республике Башкортостан — 75,7%;

Челябинской области — 75,3%;

Ростовской области — 75,0%;

Свердловской области — 74,5%.

Наибольший прирост отказов за год отмечен в:

Башкортостане (+5,4 п.п.);

Краснодарском крае (+3,9 п.п.);

Челябинской (+3,4 п.п.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) областях (+3,3 п.п.).

Меньше всего показатель вырос в Москве (+1,0 п.п.) и Санкт-Петербурге (+2,6%).

«Рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Прежде всего, речь идет о повышении ключевой ставки и ужесточении макропруденциальных ограничений. В результате этих мер, во второй половине 2024 года в потребительском кредитовании преобладали следующие тенденции: общее сокращение спроса на кредиты со стороны населения и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. Таким образом, с одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на потребительские кредиты, т.к. рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой, уровень одобрения заявок на потребкредиты также снижается. В результате постепенно сокращается и выдача потребительских кредитов».