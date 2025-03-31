S7 Airlines открывает прямые рейсы из Иркутска в Паттайю

S7 Airlines начала выполнять прямые рейсы из Иркутска в Паттайю (Международный аэропорт У-Тапао). Первый рейс был выполнен 30 марта, и с этого дня авиакомпания будет осуществлять перелеты пять раз в неделю.

Вылеты из Иркутска будут происходить в 9:10 по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а по пятницам — в 10:00. Самолёт прибудет в аэропорт У-Тапао в 14:20, а по пятницам — в 15:20. Обратные рейсы будут в 15:30 по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям, и в 16:45 по пятницам, с посадкой в Иркутске в 22:55, а по пятницам — в 00:20 следующего дня. Время в пути — около 6 часов 35 минут. Полеты выполняются на Boeing 737-800.

«Паттайя — это интересное туристическое направление с такими достопримечательностями, как храм Истины и остров Ко Лан. Запуск нового рейса обеспечивает удобные пересадки с рейсов из Новосибирска, Якутска и других городов маршрутной сети S7 Airlines», — отметил директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.

Ранее S7 заявила о своих амбициозных планах по увеличению пассажиропотока через Иркутск. В 2025 году авиакомпания намерена увеличить количество пассажиров на 8-10%, открывая новые направления как на международном, так и на российском уровне. Эти оптимистичные планы особенно впечатляют на фоне прогнозов отраслевых экспертов, которые ожидают снижение пассажиропотока российских авиакомпаний в 2025 году на 2-6%.