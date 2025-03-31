Весенний призыв 2025: Россия увеличивает число новобранцев до 160 тысяч

В России планируется призвать 160 000 человек на военную службу, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который пройдет с 1 апреля по 15 июля 2025 года. Призыв касается граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву, сообщает ТАСС.



В 2024 году весенний призыв охватывал 150 тысяч человек, в 2023 году — 147 тысяч, а в 2022 году — 134,5 тысячи. Увеличение численности связано с реализацией указов Путина о поэтапном увеличении численности российской армии. В начале 2022 года в России было около 1 миллиона военнослужащих, а за три года штатная численность была увеличена до 1,5 миллиона человек.