Трамп установил дедлайн для России: сделка по Украине должна быть достигнута

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на согласие России по сделке об Украине, подчеркнув важность достижения договоренности о прекращении конфликта. Он вновь упомянул возможность введения вторичных пошлин на российскую нефть, но отметил, что не хотел бы этого делать, передаёт РБК.

Трамп заявил, что рассчитывает на завершение сделки по Украине, напомнив, что в случае неудачи Вашингтон готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть. По словам Трампа, если перемирие не будет достигнуто из-за российской стороны, 25-процентные тарифы на нефть и другие продукты, продаваемые в США, будут введены в течение месяца.

Политик также заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после предложения Путина обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН. Как пояснил российский президент, это позволит провести на Украине выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Москва могла бы вести переговоры.

Для России существует крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения огня с Украиной, заявил Трамп 31 марта. «Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал он.

Кремль, комментируя слова Трампа, заявил, что Россия продолжает работу по нормализации отношений с США и разрешению конфликта с Украиной, подчеркнув, что это сложный и длительный процесс.

Американский президент в ходе предвыборной кампании неоднократно уверял, что способен завершить российско-украинский конфликт за сутки. Перед инаугурацией Трамп с юмором отметил: «Прошло только полдня. У меня еще есть полдня в запасе». Позже он уточнил, что в его словах присутствовала «доля сарказма».