Формат 'у дома' меняет рынок: сокращение площадей и рост конкуренции

По итогам 2024 года число магазинов крупных продуктовых сетей превысило 126 000. Общее количество торговых объектов 200 крупнейших продуктовых сетей товаров повседневного спроса (FMCG), включая продукты питания, увеличилось до 126 480 единиц, согласно данным Infoline, которые изучили «Ведомости». Это на 10 800 объектов больше, или на 9,3%, по сравнению с 2023 годом. Совокупная торговая площадь достигла 39,6 млн кв. м, увеличившись на 6%, сообщают "Ведомости".

Чистый прирост торговых площадей (с учетом закрытых точек) сократился на 7,7% до 2,23 млн кв. м. В прошлом году также наблюдалась отрицательная динамика, но менее выраженная (-2,5% к 2023 году). Аналитики Infoline отмечают, что снижение темпов открытия новых площадей связано с ростом стоимости заемных средств из-за «беспрецедентно высокой» ключевой ставки, дефицитом персонала на рынке и усилением конкуренции за локации.

Кроме того, средняя площадь торговых точек сокращается из-за популяризации формата «у дома».

Тренд на открытие гипермаркетов уступил место развитию уличной розницы, сообщает консалтинговое агентство Nikoliers.

Крупные российские ритейлеры активно осваивают формат магазинов у дома, известных как convenience store. Привлекательность продуктовых магазинов в торговых центрах снижается, что подтверждается изменениями в их формате. Несмотря на то, что продуктовые магазины продолжают присутствовать в большинстве крупных ТЦ, их формат становится более компактным. С ростом популярности магазинов у дома, ритейлеры начали открывать магазины на первых этажах жилых зданий.