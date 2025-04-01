Электросамокаты под запретом: власти планируют убрать их с тротуаров

Власти рассматривают возможность запрета езды на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам, предлагая приоритет велодорожкам и дорогам, где может быть обязательным ношение шлемов.

26 марта в правительстве прошло совещание по изменению правил дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил источник, участвующий в обсуждении, а также подтвердил источник в сфере транспорта. В обсуждении участвовали представители правительства, Минпромторга, Минтранса, дептранса Москвы и МВД, под руководством замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова. Ассоциация операторов микромобильности и сервис аренды электросамокатов Whoosh также подтвердили факт обсуждения, сообщает РБК.

Среди ключевых изменений в ПДД, обсуждаемых на совещании, были:

- Отнесение электровелосипедов мощностью от 100 до 250 Вт к СИМ, а более мощных — к мопедам.

- Запрет передвижения на всех СИМ по тротуарам.

- Обязательное использование шлема при езде по дороге.

- Поднятие разрешенного возраста для передвижения на СИМ с 14 до 16 лет.

- Запрет на передвижение на СИМ двум и более людям одновременно.