Россия увеличила социальные пенсии: рост на 14,75% с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии в России увеличились на 14,75%. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление в марте.

Индексация коснется почти 4,2 млн человек, и для ее реализации в бюджете Социального фонда выделили около 85 млрд рублей, как ранее сообщило правительство.

После индексации средний размер социальной пенсии составит 15,5 тыс. рублей.

Социальные пенсии в России индексируются ежегодно 1 апреля. В 2024 году они были увеличены на 7,5%, и средний размер пенсии составил 13 475 рублей. 1 января 2025 года страховые пенсии, включая пенсии для работающих пенсионеров, были проиндексированы на 9,5% — уровень прогнозируемой инфляции.