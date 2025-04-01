Выборы мэра Иркутска: Руслан Болотов первым заявил о кандидатуре

Действующий мэр Иркутска Руслан Болотов выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы главы города. Он стал первым, кто заявил о своем участии в выборах мэра. Прием документов от кандидатов продлится еще две недели, до 14 апреля.

«Я решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Иркутска. Считаю важным продолжить работу, начатую пять лет назад с командой единомышленников. Основное внимание уделялось укреплению социального, инженерного и дорожного каркаса», — написал Руслан Болотов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что несмотря на сложные условия, включая пандемию, специальную военную операцию и сложную экономическую обстановку, за пять лет удалось удвоить доходную часть городского бюджета: с 21 млрд рублей в 2019 году до почти 42 млрд рублей в 2024 году.

Напомним, конкурс по выборам мэра Иркутска назначен на 21 и 22 апреля 2025 года в связи с истечением пятилетнего срока полномочий Руслана Болотова. Прием документов от кандидатов проходит с 31 марта по 14 апреля 2025 года. По уставу города, мэр избирается депутатами городской думы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, на срок пять лет. Глава города избирается тайным голосованием большинством в две трети голосов от установленного числа депутатов.

Прямые выборы мэра были отменены в 2014 году.

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал их вернуть, заявив об этом в видеообращении на своей странице в «Одноклассниках». По его словам, прежняя система избрания главы Иркутска устраивала большинство жителей города.