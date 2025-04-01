Обновление супермаркетов «Слата»: новые форматы и программы лояльности

В марте X5 Group завершила сделку по приобретению 100% долей региональных торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» в Восточной Сибири. С апреля супермаркеты «Слата» начнут обновляться, часть из них перейдет на формат городского супермаркета под брендом «Слата», а другие будут работать под брендом «Пятерочки».

Сеть «Слата» представлена в Иркутской области 80 магазинами, из которых 65 находятся в областном центре. За двадцать лет работы сеть неоднократно проводила обновления и реконструкции. Примером стало открытие «Слаты» в формате «Слата - два мира» в 2019 году. В обновленных магазинах появится визуальная айдентика города, уютное кафе с фирменным кофе, чаем и свежевыжатым соком.

В обновленных супермаркетах «Слата» покупателям будут предложены новые сервисы: свежая выпечка, лепешки из тандыра, горячие пончики, пицца, блюда японской кухни от сети «Много лосося», а также свежая мясная и рыбная продукция. Привычные категории товаров будут дополнены новинками.

Первыми обновятся супермаркеты «Слата» в Иркутске в ТЦ «Карамель», ТРЦ «Юбилейный» и ТЦ «Мельниковский».

Поменяется бренд «Слата» на «Пятерочка» в магазинах по адресам: ТЦ «Версаль», ул. Академическая, 31 и в г. Ангарске в 8 мкр-не, 10.

Программа лояльности также изменится: в обновленных «Слатах» будет действовать федеральная программа «Х5 Клуб», а бонусы по ФрешКарте продолжат работать в остальных магазинах.