Сбер: Кража денег через запись голоса или фото технически невозможна

Основные риски связаны с фишингом и социальной инженерией, а не с уязвимостями биометрии, заявили ТАСС в Сбере.

В банке пояснили, что биометрические данные (голос и фото) хранятся в виде преобразованных векторов ЕБС, а не исходных файлов. Для доступа к операциям требуется регистрация биометрии через отделение банка или приложение «Госуслуги», а также проверка «Liveness» и дополнительная аутентификация.

«Даже при наличии записи голоса или фото система распознает подмену. Точность технологии – 99,999%, она исключает использование дипфейков», – подчеркнули в Сбере.

В МВД и Центре биометрических технологий также подтвердили, что голос или изображение не используются как единственный фактор защиты. Дипфейки применяются мошенниками для атак на физических лиц, но не для взлома банковских систем.