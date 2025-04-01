Запрет на навязывание покупателям допуслуг могут ввести в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп рассчитывает на согласие России на сделку об Украине, в РФ начали действовать ограничения полной стоимости для потребкредитов, Госдума рассмотри вопрос запрета на навязывание допуслуг покупателям, а Иркутск готовится к выборам мэра. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Надежда на согласие

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Путин согласится на сделку о прекращении конфликта. В ином случае Америка может ввести вторичные пошлины на российскую нефть, чего, по словам Трампа, он делать не хочет. «Я хочу убедиться, что он доведет дело до конца, и я думаю, что так и будет», – подчеркнул американский лидер.

Кредитное ограничение

В России с 1 апреля начало действовать ограничение полной стоимости кредита. Теперь данная сумма не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита. Нововведение позволит контролировать рост ставок по займам, что обеспечит защиту интересов людей.

Запрет на допуслуги

Госдума на пленарном заседании во втором чтении рассмотрит законопроект о запрете навязывать покупателям автоматическое приобретение страховки и других дополнительных услуг. Согласно законопроекту, на их получение покупатель должен дать согласие в письменной форме. Автоматические отметки ими не являются. Также запрещается формирование продавцом условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение доптоваров и услуг..

Рейсы в Паттайю

S7 Airlines начала выполнять прямые рейсы из Иркутска в Паттайю: первый состоялся 30 марта. Перелеты планируется осуществлять пять раз в неделю. Вылеты из Иркутска будут происходить в 9:10 по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а по пятницам – в 10:00. Везти пассажиров будут на Boeing 737-800. Время в пути – около 6 часов 35 минут.

Выборы мэра

В Иркутске в 2025 году пройдут выборы мэра. Прием документов от кандидатов продлится еще две недели, до 14 апреля. Первым о намерении в них участвовать заявил действующий глава города Руслан Болотов. Мэра определят депутаты, поскольку соответствующие прямые выборы отменили в 2014 году.