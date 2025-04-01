Здание театра кукол «Аистенок» отремонтируют в Иркутске за 30 млн рублей

В этом году в здании Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» пройдет капитальный ремонт. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделили более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Подрядчик проведет ремонт фасада, парадного и боковых крылец: их выполнят из гранита и обнесут кованой оградой. Запланировано обустройство архитектурной подсветки здания. Появятся обогрев кровли, защита от молний. В порядок приведут парадные лестницы и зрительское фойе, где установят световые панели и новый гардероб. Для отделки также используют кованые элементы. Запланирована замена планшета сцены.

Кроме этого, специалисты проведут ремонт актерского общежития, расположенного на улице Александра Невского в Иркутске. В нем заменят системы отопления и окна.

Основную сцену закроют 19 мая, чтобы успеть провести работы к началу следующего театрального сезона. До конца июня коллектив продолжит показывать спектакли на гастролях и выездах.

Ежегодно театр принимает около 60 тысяч зрителей.