Дворников не хватает в Иркутской области

За первый квартал 2025 года в Иркутской области было открыто 48 вакансий для дворников, и это на 14% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Чаще всего такие предложения о работе открывают компании из сферы недвижимости, эксплуатации, проектирования, а также ЖКХ (12% от всех подобных вакансий) и розничной торговли (7%), кроме того, часто дворники требуются гостиницам, ресторанам, общепиту (6%).

Большинство вакансий предлагают «борцам с грязью» трудоустройство на полный рабочий день (82%), остальные предложения подходят для подработки – это разные варианты с частичной занятостью. 90% предложений доступны для соискателей без опыта работы.

Средняя заработная плата, которую предлагают дворникам в Иркутской области в этом году, составляет 35 тыс. рублей, в прошлом году эта сумма была на уровне 30 тыс. рублей. Напомним, средняя предлагаемая зарплата в области по итогам февраля составила 70 тыс. рублей.

Дворники остаются в десятке наиболее дефицитных специалистов в регионе: на одну вакансию для них приходится только 2,1 резюме потенциальных кандидатов (при норме от 4,0 резюме на вакансию).