Иркутяне предлагают покрыть статую бабра золотом для демонстрации богатства города

Жители Иркутска предложили перекрасить скульптуру бабра, расположенную в 130-м квартале, в золотой цвет. По их мнению, это нужно для демонстрации богатства города и привлечения внимания туристов. Соответствующая петиция размещена на change.org.

«Город Иркутск знаменит своими купеческими традициями. Множество богатых людей сколотили состояние именно здесь. Символом Иркутска, как известно, является мифический зверь бабр, несущий в зубах соболя. Однако самая известная статуя бабра, расположенная в самом посещаемом туристическом месте города, выглядит довольно мрачно: патинированная бронза практически черная, и это никак не символизирует богатство Иркутска», – отмечают авторы.

В связи с этим они предлагают покрыть статую бабра тонким слоем золота, «чтобы ее блеск был виден издалека, привлекая туристов со всего мира».

Петиция была размещена менее суток назад. В настоящее время ее подписали около 10 человек.