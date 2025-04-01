Цены на электронику начали снижаться в России

Причина – укрепление рубля. Об этом пишет газета «Известия».

Крупные российские сети и импортеры электроники начали корректировать цены на отдельные категории товаров в связи с укреплением рубля. Стоимость iPhone в их розничных точках уже снизилась в среднем на 10%.

Однако мгновенного снижения цен на весь импортный ассортимент не происходит из-за логистических особенностей и сроков поставок. Как пояснил собеседник в одной из импортных компаний, текущие запасы в магазинах были закуплены по прежнему курсу, а новые партии, заказанные по обновленным ценам, поступят в РФ через 2–3 месяца или 1–2 недели.

«Ценообразование учитывает не только курс, но и логистику, затраты на продвижение, а также волатильность валюты. Оборачиваемость товаров варьируется от 10 до 180 дней в зависимости от категории и возможностей поставщика», – подчеркнул руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин.

По его словам, значительное снижение цен на электронику станет заметнее после реализации текущих складских запасов. Потребители смогут рассчитывать на дополнительные скидки в преддверии поступления новых партий.

Ранее ритейлеры прогнозировали стабилизацию цен на гаджеты к лету 2025 года при сохранении позитивной динамики курса рубля.