Праздник чтения «День Ч» в Иркутской области посетили более 800 человек

Праздник чтения «День Ч» в Иркутске и Киренске посетили более 800 человек. Генеральным партнером мероприятия традиционно выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК).

С детьми и взрослыми встретились писатели, педагоги, эксперты детского чтения из Москвы, Санкт-Петербурга, Северобайкальска и Иркутска. В рамках программы состоялся интерактивный спектакль по мотивам истории Джанни Родари «Продавец комет», презентация книги «Мое иркутское детство» и ряд культурно-просветительских мероприятий.

Городской праздник чтения на площадке Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ посетили более 500 человек. Для участников были организованы иллюстраторские и писательские мастерские, квесты и выставки.

Также в Иркутске состоялся семинар «Литература и подростки» с участием федеральных экспертов для сотрудников детских библиотек Иркутска, организованный в партнерстве с Центральной детской библиотекой им. Ю. С. Самсонова.

Далее основная программа праздника чтения продолжилась в Киренске, ее участниками стали более 300 школьников и взрослых. В рамках «Дня Ч» прошел финал конкурса для юных прозаиков и поэтов Киренского района «Проба пера». Кроме того, состоялись встречи с современными авторами и интерактивная выставка «Морс. В мире сказок».

Весенняя программа «Дня Ч» планируется проведением всероссийского проекта «Книжная кругосветка». Событие будет посвящено серии «Биографии» издательства «Настя и Никита». Участников ждут офлайн-занятия и встречи онлайн по книгам о выдающихся деятелях науки и искусства России от современных писателей Натальи Ключаревой, Дины Артемкиной и Катерины Антоновой.

Организаторы приглашают родителей, школьных и детских библиотекарей, педагогов присоединиться к проекту в качестве кураторов и провести мероприятия Книжной кругосветки для детей на своих площадках. Для регистрации площадки необходимо заполнить форму по ссылке до 4 апреля (включительно).