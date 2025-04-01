Режим повышенной готовности введен в Иркутской области из-за паводков

Сложная ситуация сложилась в селе Хомутово и поселке Усть-Ордынский. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Глава региона подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с риском подтоплений, вызванных активным таянием снега и продолжительными дождями. Все оперативные службы региона переведены на усиленный режим работы для оперативного реагирования на возможные ЧС.

По данным регионального управления МЧС, подтопления уже зафиксированы в селе Хомутово и поселке Усть-Ордынский. Накануне на одной из улиц поселка уровень воды превысил норму, создав угрозу для областной больницы №2. Для ликвидации последствий задействованы спецтехника и пожарная насосная станция.

В ночь на 1 апреля в Усть-Ордынский выехала рабочая группа во главе с первым заместителем губернатора Романом Колесовым. Вместе с ним ситуацию на месте оценивали заместитель губернатора — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев и начальник главного управления МЧС по области Вячеслав Федосеенко. Проведено заседание комиссии по ЧС, организован круглосуточный мониторинг ситуации.

К утру уровень воды в проблемных зонах начал снижаться, однако режим повышенной готовности сохраняется до полной нормализации обстановки. Все силы МЧС и муниципальных служб остаются в состоянии повышенной готовности.