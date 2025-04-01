Кадровый кризис в туризме: почти половина иркутских выпускников не остаются в отрасли

В Иркутской области лишь 57% выпускников образовательных учреждений, готовящих кадры для индустрии туризма, остаются работать в отрасли после обучения. Это подчеркивает необходимость усиления взаимодействия между работодателями и образовательными организациями для удовлетворения реальных потребностей рынка. Эти вопросы обсуждались на первом заседании подгруппы «Кадры в индустрии туризма» комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Туризм», которое возглавил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2024 году по предложению председателя комиссии «Туризм», Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, подгруппу «Кадры в индустрии туризма» возглавил Губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Современная ситуация в отрасли требует модернизации системы подготовки кадров. Необходимы специалисты с комплексным пониманием индустрии, готовые к созданию новых продуктов и повышению стандартов качества. Для сохранения молодежи в отрасли важно уделить внимание их адаптации и формированию престижа профессий в сфере туризма.

Иркутская область занимает 15-е место в рейтинге туристической привлекательности регионов России и входит в топ-10 самых популярных направлений для иностранных туристов. В прошлом году регион посетили 1,8 млн туристов, а в туристической отрасли занято более 28 тысяч человек. Подготовку кадров ведет 31 образовательное учреждение, обучая более четырех тысяч студентов, но лишь 57% из них остаются работать в туризме.

Образовательные организации адаптируют свои программы под нужды индустрии в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Для более эффективной подготовки привлекаются специалисты компаний-работодателей, а среди мотивирующих мероприятий: профессиональные конкурсы, стратегические сессии и отраслевые выставки.

– Иркутская область входит в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» нацпроекта «Туризм и гостеприимство», в регионе запланировано создание курорта по проекту «Волшебный Байкал». Этот проект имеет большие перспективы, откроется шесть тысяч новых рабочих мест. От качества подготовки и мотивации специалистов зависит уровень сервиса в новых и уже существующих объектах, – резюмировал Игорь Кобзев.

Среди предложенных мер для привлечения новых кадров в туристическую отрасль — конкурсы профмастерства, механизмы поощрения через отраслевые ассоциации, программы наставничества, бизнес-стажировки для преподавателей, курсы повышения квалификации. Для решения проблемы сезонности предлагается развивать межсезонные направления, такие как MICE-туризм, экотуризм.