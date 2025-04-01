Участок улицы Маяковского отремонтируют в Иркутске за 107 млн рублей

В Иркутске в 2025 году проведут ремонт участка улицы Маяковского от Воронежской до 4-й Железнодорожной. Сейчас идут поиски подрядчика, который выполнит работы, следует из документации на портале госзакупок.
Запланирован демонтаж старых покрытий и элементов, обустройство новых тротуаров и проезжей части, установка бордюров, пешеходного ограждения, восстановление газона, наружного освещения, замена люков, нанесение разметки.
Обновление участка планируется завершить до 15 октября. Стоимость контракта составляет почти 107 млн рублей.