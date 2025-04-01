Новый торгово-развлекательный центр «СолнцеМолл» откроется в Иркутске

В Иркутске после долгих лет строительства готовят к открытию новый торгово-развлекательный центр «СолнцеМолл». Он располагается на улице Байкальской, 265в в микрорайоне Солнечный, точная дата пока не называется, следует из информации в соцсетях организации.

Здесь будут располагаться различные магазины федеральных сетей, например «Лэтуаль», DNS, Pedant. ru, SOKOLOV, «Суши-Маркет». Также посетители смогут зайти в чайный магазин «Пуэр», бьюти-пространство MOLECULA, бутик мужских сорочек и аксессуаров «Нужный размер», Детский мир и другие. Поиски других арендаторов продолжаются.

Впервые в Иркутске в ТРЦ появится супермаркет красноярской торговой сети «Командор»: посетить его, по данным на сайте ритейлера, можно со 2 апреля. Тут будут продавать готовые блюда, хлеб собственного производства, горячий кофе, фрукты и другие продукты.