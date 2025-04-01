В Иркутской области выявлено более 4 тысяч участков для строительства

В Иркутской области в рамках проекта «Земля для стройки» выявлено более 4 тысяч участков, пригодных для жилищного строительства, общей площадью свыше 2400 га.

Региональный филиал ППК «Роскадастр» сообщает, что проект «Земля для стройки» продолжает развиваться в Приангарье, начавшись в 2020 году. Он позволяет выявлять и использовать неиспользуемые земельные участки для индивидуального и многоквартирного строительства, предоставляя возможность выбрать участок для строительства дома или жилого комплекса.

Актуальная информация о доступных участках размещена в сервисе «Земля для стройки» на портале федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных».