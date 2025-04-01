Сбер запустил выдачи «Семейной ипотеки на вторичное жилье»

Программа действует в городах с низким уровнем строительства.

С 1 апреля Сбер запустил выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека на вторичное жилье» на Домклик. По ее условиям, клиенты могут приобрести квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет и который не признан аварийным. Кроме того, приобрести такую квартиру в рамках программы «Семейная ипотека» можно только один раз.

Минимальная ставка по программе составляет от 6%. Максимальная сумма кредита — до 15 млн рублей. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала.