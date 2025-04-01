Что ждет рубль в апреле: прогнозы и факторы влияния

С начала года рубль укреплялся благодаря геополитическому оптимизму и интересу иностранных инвесторов к российскому долговому рынку, но этот оптимизм может постепенно угаснуть, считает Наталия Пырьева, аналитик «Цифра брокер».

Наталия Пырьева, аналитик «Цифра брокер»

В начале года инвесторы продавали валюту для покупки ОФЗ в рублях, что увеличивало предложение валюты. В феврале экспортеры увеличили продажи валютной выручки до 12,4 млрд долларов США по сравнению с 9,9 млрд долларов США в январе. Основным фактором укрепления рубля стал неожиданный положительный пересмотр оценок по платежному балансу. Оценка сальдо счета текущих операций за IV квартал была повышена на 10,4 млрд долларов США до 63,9 млрд долларов США благодаря большему торговому профициту, вызванному ростом экспорта.

Таким образом, на рынке сохраняется высокий объем предложения иностранной валюты при умеренном спросе со стороны импортеров. Однако весенние экспортные притоки валюты могут быть ниже зимних из-за ухудшения цен на нефть и расширения дисконтов на отечественные сорта. Спрос на валюту со стороны импортеров начнет восстанавливаться после сезонного снижения.

«Текущий оптимизм в отношении рубля может постепенно угасать», — подчеркивает Наталия Пырьева. Ожидается, что в апреле рубль ослабнет до 90 руб. за доллар США, 94 руб. за евро и 11,7 руб. за юань.

Она добавляет, что сочетание крепкого рубля и дешевеющей нефти негативно для экономики, так как страна теряет нефтегазовые доходы, увеличивая дефицит бюджета. Власти могут вмешаться в курсообразование рубля, отменив обязательную продажу валютной выручки или приостановив продажи валюты Банком России, но пока воздерживаются от регулирования, ожидая снижения волатильности.

«Однако все же важно отметить, что новостной фон в отношении геополитики по-прежнему может оказывать спекулятивное влияние на валютный рынок, поэтому мы не исключаем возможности резких импульсивных движений в обе стороны в зависимости от окраса новости. Диапазоны могут быть широким от 75 до 95 руб. за долл. США, 87-97 руб. за евро, 11,1-12,1 руб. за юань», – резюмирует аналитик «Цифра брокер».

Напомним, что 1 апреля доллар торгуется на уровне 85,5 руб., евро – 92,2 руб., юань – 11,61 руб.