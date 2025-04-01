Кобзев вмешался: отмена рейсов в Киренск и Ербогачен предотвращена

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, заявил в своем телеграм-канале, что отмена рейсов авиакомпании «Ангара» в северные населенные пункты Киренск и Ербогачен не состоится. Ранее перевозчик объявил о намерении прекратить полеты по данным направлениям, сославшись на возросшие затраты на топливо и обслуживание самолетов, что могло бы привести к убыткам при сохранении текущих тарифов.

Авиакомпания «Ангара» долгое время использовала базовые тарифы, установленные в 2021 году. Последний раз тарифы пересматривались в ноябре 2023 года. Однако экономическая ситуация значительно изменилась: за 2024 год ставка рефинансирования увеличилась почти в два раза, прокомментировал ситуацию исполнительный директор авиакомпании Евгений Селедцов.

«В октябре 2024 года наша авиакомпания обратилась в службу по тарифам с просьбой пересмотреть тарифы, однако решить вопрос в рабочем порядке не удалось. После первого квартала 2025 года мы исчерпали ресурсы для осуществления социально значимых перевозок для жителей северных регионов. В связи с этим нам пришлось направить информационное письмо губернатору Иркутской области, уведомив его, что с 1 апреля полеты по старым тарифам станут невозможными», — рассказал Евгений Селедцов.

Он также добавил, что вопрос был оперативно решен буквально за один день, в пятницу, 28 марта.

«Для нас крайне важно, чтобы эти рейсы по-прежнему выполнялись, – подчеркнул Игорь Кобзев. – Именно по воздуху в отдалённые территории доставляют почту, товары первой необходимости, этими рейсами пользуются и многие жители. Коллегиально собрались со всеми заинтересованными сторонами, чтобы совместно выработать решение. В итоге выход был найден, самолёты продолжат летать в Киренск и Ербогачен».

Глава региона выразил благодарность участникам переговоров за проявленную гибкость и готовность к сотрудничеству, подчеркнув необходимость коллективного подхода к решению подобных вопросов, чтобы избежать угрозы для авиасообщения с труднодоступными территориями.

Это уже не первый случай, когда губернатору приходится вмешаться в ситуацию с авиаперевозчиками. Совсем недавно авиакомпания S7 Airlines временно прекратила продажу билетов на маршруты между Братском и Москвой из-за увеличения цены на авиационное топливо в братском аэропорту на 42%. Владелец аэропорта поднял тарифы, что вынудило компанию принять такие меры. Игорь Кобзев оперативно организовал переговоры с руководством S7 и Росавиации, а также привлек Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы найти решение. Уже через несколько дней продажа билетов была восстановлена.