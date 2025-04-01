120 тыс. жителей Иркутской области установили самозапрет на взятие кредитов

Регион вошел в 20 субъектов РФ по популярности услуги. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

В марте 8 млн россиян установили самозапрет на кредиты: 91,5% из них (7,2 млн человек) выбрали полный запрет на кредитование. Остальные варианты включали ограничения для МФО (1,6%), онлайн-кредитов (4%) и комбинированные запреты.

1,63% пользователей (129,5 тыс.) подали заявления на снятие ограничений.

Топ регионов по самозапретам:

Москва — 962 тыс.

Московская область — 621,9 тыс.

Санкт-Петербург — 475,4 тыс.

В десятку также вошли Башкортостан, Свердловская область, Краснодарский край и другие регионы.

Иркутская область заняла 17 место с показателем в 120 тыс.