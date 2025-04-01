NordStar запускает первый прямой рейс Братск – Сочи

Авиакомпания NordStar начала продажу билетов на новый маршрут Братск – Сочи, Сочи – Братск. Первый рейс из Сочи в Братск состоится 1 июня. В дальнейшем перелеты по этому направлению будут проходить еженедельно: из Братска в Сочи по понедельникам, а обратно — по воскресеньям.

Важно отметить, что для Братска этот маршрут стал первым в истории, ведь раньше прямые рейсы в Сочи не осуществлялись. Благодаря открытию нового направления, жители Братска теперь смогут наслаждаться прямыми полетами в популярный курортный город Сочи в самый пик летнего сезона — с июня по сентябрь, с удобными графиками вылета.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800, где пассажиры смогут выбрать между экономическим и бизнес-классом обслуживания.

Основными базовыми аэропортами авиакомпании NordStar являются «Домодедово» (Москва) и «Красноярск» (Красноярск). С 2021 года NordStar стала базовой авиакомпанией аэропорта Норильска (Алыкель).