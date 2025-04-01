Банк Уралсиб стал партнером соревнований по лыжным гонкам в Междуреченске

С 27 по 30 марта на лыжной трассе комплекса трамплинов «Югус» города Междуреченска Кемеровской области прошел «Открытый турнир по лыжным гонкам Югус – Тур», организатором которого выступили Министерство физической культуры и спорта Кузбасса и Управление физкультуры спорта и туризма г. Междуреченска, партнером стал Банк Уралсиб.

Открыл турнир глава Междуреченского муниципального округа Перепилищенко Сергея Владимировича, который тепло приветствовал спортсменов и гостей состязаний. Соревнования проходили три дня, они включили лыжную гонку «Гонка памяти война – интернационалиста Кириллова А.С.», лыжное шоу «Томуснский спринт» и забег в гору «ЮГУС». Участниками турнира стали более ста спортсменов, включая десятилетних лыжников. Победители и призеры соревнований получили заслуженные медали, а также грамоты и подарки от Банка Уралсиб.

Также 15 марта Банк Уралсиб стал партнером соревнований по лыжным гонкам «Гулливер» для детей дошкольного возраста. Уралсиб организовал ароматный горячий чай и вкусные сладости для всех участников стартов. Все участники «забега» после финиша также были награждены грамотами, медалями и сладкими призами.

Соревнования в Междуреченске проводятся уже не первый год, они направлены на популяризацию и развитие лыжных гонок в Кузбассе, пропаганду физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, а также выявление талантливых молодых спортсменов. Банк Уралсиб в Кузбассе поддерживает различные культурные, спортивные и образовательные проекты и в дальнейшем собирается продолжить поддержку таких проектов.