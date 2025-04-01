«Цифра» на селе: как технологии помогают фермерам Приангарья

С каждым днём цифровые технологии всё глубже проникают в различные сферы деятельности человека, и сельское хозяйство, как важнейший сектор экономики для нашей страны, не является исключением. Что даёт «цифра» аграриям, какие наработки имеются в этой области и каких результатов можно добиться, рассказала фермер из Иркутской области Надежда Молева.

Крестьянско-фермерское хозяйство Надежды Молевой работает в селе Могоёнок Аларского района с 2000 года. Здесь выращивают пшеницу, рапс, овёс и ячмень, а также разводят крупный рогатый скот. На ферме содержится 2,5 тысячи коров, из которых 250 — дойные. Продукцию КФХ с удовольствием закупают местные производители мясной и молочной продукции в качестве первичного натурального сырья. За эти годы предприятие стало лидером сельскохозяйственной отрасли района и не раз признавалось лучшим во всей Иркутской области. Казалось бы, можно остановиться на достигнутом, но Надежда Молева придерживается другого принципа: «Если не идёшь вперёд — идёшь назад».

«Когда в период пандемии мы столкнулись с проблемами сбыта своей продукции, стали искать варианты онлайн-торговли, — рассказывает Надежда Николаевна. — И сразу же обратили внимание на цифровую экосистему «Своё» от Россельхозбанка (РСХБ). Это огромный рынок сбыта всероссийского масштаба, за который даже не нужно платить и беспокоиться о продвижении». По словам фермера, две из семи существующих платформ экосистемы — сельскохозяйственный маркетплейс «Своё Фермерство» и интернет-магазин фермерских продуктов «Своё Родное» — позволили ей не потерять рынок сбыта во время локдауна. «Первый позволил нам бесплатно размещать объявления о предоставляемых услугах для других предпринимателей, а второй — создать онлайн-витрину своей продукции и торговать через платформу. В результате мы не только не потеряли рынок сбыта, но и значительно сэкономили время. Теперь мы уже не представляем свою работу без цифровых возможностей. Недавно мы приобрели пакет услуг «Продвижение» на платформе «Своё Фермерство». Нам больше не придётся вникать в тонкости создания сайтов, изучать маркетинг и заботиться о рекламе. Все эти задачи возьмет на себя маркетплейс. А освободившееся время сможем посвятить решению других вопросов».

Директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова отметила, что российский аграрный сектор демонстрирует устойчивый рост на фоне цифровизации.

«За 25 лет работы банк накопил обширную статистику по запросам предпринимателей в сфере АПК, что послужило стимулом для создания экосистемы. За четыре года работы платформа «Своё» стала незаменимым инструментом для фермеров и аграрных предприятий, обеспечивая эффективное использование современных технологий для оптимизации бизнес-процессов и увеличения продаж. Платформа открывает новые горизонты для развития фермерских хозяйств», — подчеркнула Наталья Баркова.