Илон Маск вернулся на вершину: кто вошел в топ-10 богатейших людей мира?

Богатейшие люди мира в 2025 году по версии Forbes

Илон Маск вновь возглавил список богатейших людей планеты, обогнав Марка Цукерберга и Джеффа Безоса. Его состояние оценивается в $342 млрд, что позволило ему вернуть лидерство после трехлетнего перерыва. Общее число миллиардеров выросло до 3028 человек, а совокупное богатство увеличилось на $2 трлн, составив $16,1 трлн.

На втором месте оказался основатель Meta (экстремистская организация, запрещенная в России) Марк Цукерберг с состоянием $216 млрд. Третье место занимает глава Amazon Джефф Безос ($215 млрд), следом идет руководитель Oracle Ларри Эллисон ($192 млрд). Замыкают пятерку лидеров владелец LVMH Бернар Арно и его семья ($178 млрд) и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($154 млрд).



Также в топ-10 вошли сооснователи Google Ларри Пейдж ($144 млрд) и Сергей Брин ($138 млрд), создатель Inditex Амансио Ортега ($124 млрд) и бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер ($118 млрд).