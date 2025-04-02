«Эпоха дешевых денег ушла, мы вернулись в жесткий рынок»

«Сегодня перед девелоперами стоит задача перестроить свои бизнес-модели под новую реальность», – считает Екатерина Прядко, генеральный директор компании «Грандстрой». Каким, по ее мнению, будет 2025 год для отрасли? Что ждет компании и рынок в целом? Екатерина Прядко прокомментировала нашему изданию основные тренды в жилом строительстве, о которых шла речь на Российской строительной неделе в Москве и Байкальской строительной неделе Иркутске.

«Возвращаемся в рыночную реальность»

Тренды в строительной отрасли в целом по стране примерно одинаковы: льготной ипотеки практически нет – остались узкая адресная поддержка, объемы строительства МКД снижаются, особой помощи со стороны государства не ожидается.

– Иными словами, эпоха дешевых денег, которая помогала ипотечникам покупать жилье, а девелоперам – получать недорогое проектное финансирование, закончилась, – говорит Екатерина Прядко. – По большому счету, мы возвращаемся в рыночную ситуацию и вынуждены перестраивать свои бизнес-модели под новую реальность. Это, безусловно, вызов для девелопера. Но я уверена: системные игроки – те, кто использовал хорошее время, чтобы выстроить процессы, накопить запас прочности, – с ним справятся.

«“Тучные” годы помогли трансформироваться»

По словам Екатерины, постковидные годы, когда строители получали хорошую поддержку от государства, позволили региональному девелопменту активно развиваться и трансформироваться. Если в Москве неплохие условия были всегда, то для регионов 2021-2023 годы стали настоящей точкой роста, считает эксперт.

– Мы все видим, как изменились за последние два-три года проекты в Иркутске. Появились компании, которые демонстрируют действительно хороший уровень продукта. И если раньше мы ездили учиться в другие города, то сейчас делегации со всей России приезжают к нам. Мы, например, показываем коллегам-девелоперам свои технологии, фасадные решения. В этом году команда «Грандстрой» участвовала в Российской строительной неделе в качестве экспертов: мы презентовали лучшие практики, которые применяются у нас в Иркутске.

«Мы вышли на планку 2021-2022 годов»

По мнению Екатерины Прядко, сравнивать итоги работы отрасли в прошлом году с итогами предыдущего, 2023-го, не совсем корректно. 2023-й был уникальным: продажи активно росли и превысили результаты предыдущих лет в три раза.

– В прошлом году мы просто вышли на планку 2021-2022 годов, – делится генеральный директор «Грандстрой». – Другое дело, что динамика была неравномерной: первая половина года была очень хорошей, а вторая стала для компаний испытанием на прочность. Что покажет 2025-й? Смотря с чем сравнивать – с первой половиной прошлого года или со второй. Считаю, что для девелоперов самое важное сейчас – это снижение ключевой ставки. Если это произойдет, бизнес сможет восполнить те потери, которые несет сейчас.

«Вырабатываем технологию, стандартизируем процесс»

В текущей ситуации у девелоперов, по мнению Екатерины, два пути: либо идти в очень короткую историю – продавать быстро и дешево, предлагая некачественный продукт (ведь себестоимость строительства постоянно растет), либо держать планку, системно заниматься своим развитием и конкурировать за счет более высокого качества продукта.

– Мы выбрали второй путь. «Грандстрой» постоянно привносит в архитектуру своих ЖК различные новшества, а лучшие решения из опробованных предлагает в следующих проектах. Мы постоянно пополняем библиотеку технических решений, в том числе заимствуем практики на федеральных площадках, вырабатываем свою узнаваемую технологию, стандартизируем процесс. Сочетание этих инструментов позволяет нам создавать проекты, которые входят в число лучших не только в Иркутске, но и в стране.

«Объемы ввода будут сжиматься, а цены – нет»

Объемы строительства многоквартирных домов в ближайшем будущем будут падать, прогнозирует Екатерина Прядко. Как долго – зависит от динамики ключевой ставки.

– Это, в свою очередь, приведет к дефициту на рынке новостроек. Ведь потребность людей в жилье, в улучшении условий остается. Более того, мы видим, что основная доля застройки у нас в регионе – это «панельки» семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века, которым уже под 50 лет. Эти дома уже начинают терять свои потребительские свойства, а значит, люди будут массово нуждаться в обновлении жилья.

Поэтому ожидать снижения стоимости квадратного метра не стоит. Это нужно понимать и покупателям, и девелоперам. Я постоянно говорю: «Если вы выбираете лучшее время для приобретения жилья, – это сейчас». И сегодня вновь повторю – покупайте сейчас.