Резиновые плиты на трамвайных путях в Иркутске меняют на бетонные

Ремонт проводят в Иркутске на перекрестках с трамвайными путями в ночное время. Вместо резинового и асфальтового покрытия применяют бетонные плиты. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас такие мероприятия организованы на улице Декабрьских Событий. Бригады работают уже неделю. За это время уложено порядка 50 плит. Подобные работы допустимо проводить при отрицательных температурах. Бетонные конструкции долговечны, комфортны для автомобилистов и безопасны для трамваев, они являются более износостойкими.

В этом году улица Декабрьских Событий одна из первых в списке, где проводят подобные работы. Ее приводят в порядок в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.