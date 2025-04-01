Мошенники похитили у жителей Иркутской области за март 100 млн рублей

За минувший март телефонные мошенники похитили у 135 жителей Иркутской области свыше 100 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Самую крупную сумму потеряла инженер-химик из Иркутска – 7,7 млн рублей. Аферисты отправили ей сообщение от руководителя, а затем запугали ее ответственностью за финансирование запрещенных в стране организаций. Действуя по инструкции преступников, она перечислила кредитные и собственные средства на «безопасный счет».

Популярным способом обмана стал звонок от лжеброкера. Подобным образом обманули 37 жителей региона на сумму свыше 38 млн рублей. На втором месте среди мошеннических схем оказались предложения несуществующих онлайн-продавцов приобрести товар в Интернете. На третьем месте – звонок от лжебанкира.