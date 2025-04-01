Прямой рейс из Братска в Сочи запустят впервые за 17 лет

Прямой рейс в Сочи из города Братска Иркутской области откроется впервые за 17 лет. Билеты уже появились в продаже, сообщает пресс-служба сибирского авиаузла.

«Это стало возможным благодаря планомерной работе управляющей компании «Сибирские Аэропорты» по развитию аэропорта и маршрутной сети. Авиасообщения между Братском и Сочи не было с 2008 года. Теперь братчане смогут летать к теплому Черному морю прямым рейсом, что особенно важно в летний период», – прокомментировал управляющий директор аэропорта Братск Сергей Денисенко.

Перелеты стартуют 1 июня на лайнерах Boeing 737-800. Их будут осуществлять еженедельно по понедельникам. Вылет из Братска будет в 07:55, прибытие в Сочи – в 09:45. Время в пути составит 6 часов 50 минут.