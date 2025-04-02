Взлетно-посадочную полосу капитально отремонтируют в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска капитально отремонтируют взлетно-посадочную полосу. Согласно данным в дефектной ведомости, во время проверочных мероприятий было обнаружено много продольных и поперечных трещин, а также сеток трещин хаотичного направления на объекте, следует из документации на портале госзакупок.

Сейчас ведут поиски подрядчика, которому предстоит демонтировать старое покрытие, затем провести обработку битумной эмульсией, укладку нового покрытия, устройство деформационных швов, а также их герметизацию. Кроме того, в порядок приведут рулежные дорожки и обочины полосы, места стоянки самолетов и другие участки.

Стоимость контракта составляет почти 182 млн рублей. Приступить к работам планируется 3 мая: их проведут в три этапа. Дата окончания всех мероприятий – 15 октября 2025 года.