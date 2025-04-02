15 новых российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes 2025: кто они?

Среди них Викрам Пуния – основатель компании «Фармасинтез», созданной в Иркутске.

В обновленном мировом рейтинге Forbes появились 15 новых миллиардеров из России, что позволило стране занять пятое место по числу новичков. Лидерами стали США с 103 новыми миллиардерами, за ними следуют Германия (37), Китай и Гонконг (32), Индия (17). В списке Forbes теперь 146 россиян, по сравнению с 125 годом ранее, сообщает РБК.

Впервые за последние пять лет в список самых богатых россиян вошли:

- Викрам Пуния, основатель «Фармасинтез» — $2,1 млрд;

- Александр Исаев, гендиректор «Эльгауголь» — $1,3 млрд;

- Людмила Коган, наследница состояния Владимира Когана — $1,3 млрд;

- Александр и Виктор Линники, учредители «Мираторг» — по $1,3 млрд каждый;

- Борис Нуралиев, основатель «1С» — $1,3 млрд;

- Александр Савельев с семьей, бывший председатель банка «Санкт-Петербург» — $1,3 млрд;

- Владимир Воронин, председатель совета директоров ГК ФСК — $1,3 млрд;

- Андрей Филатов, глава Федерации шахмат России — $1,2 млрд;

- Никита Мишин и Константин Николаев, бывшие акционеры Globaltrans — по $1,2 млрд каждый;

- Александр Евневич и его семья, владельцы ГК «Орими» — $1,1 млрд;

- Олег Мисевра, председатель совета директоров Восточной горнорудной компании — $1,1 млрд;

- Анатолий Скуров, председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод» — $1,1 млрд;

- Татьяна Володина, экс-гендиректор сети «Л'Этуаль» — $1,1 млрд;

- Константин Гончаров и его семья, акционеры ГК «Новотранс» — $1,1 млрд.