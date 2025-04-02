500% пошлины: США готовят жесткие санкции для покупателей российской нефти

США предложили 500% пошлины для покупателей российской нефти и урана

Более 50 сенаторов поддержали законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на мирное соглашение с Украиной, сообщает The Hill. Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили инициативу, которая предусматривает 500-процентные пошлины на импорт для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие товары, сообщает РБК.

Сенаторы заявили, что санкции против России должны быть жесткими, чтобы оказать значительное давление. Они выразили разочарование в связи с неспособностью России достичь прекращения огня и поддержали стремление президента Дональда Трампа к установлению прочного мира.

Законопроект получил поддержку более 50 сенаторов, как демократов, так и республиканцев, и обещает двупартийную поддержку в Конгрессе, если будет вынесен на голосование.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия исходит из того, что санкции — «грубейшее нарушение всех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику: честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, и в целом механизмы свободного рынка».