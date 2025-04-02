Белый дом сомневается в весеннем перемирии: новые планы давления

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа выразили сомнения в возможности заключения мирного соглашения в ближайшие месяцы. По данным Reuters, администрация разрабатывает новые планы давления на Киев и Москву, сообщает РБК. Изначально Трамп и его советники планировали достичь прекращения огня к апрелю или маю, но сейчас ни одно из соглашений не представляется неизбежным, что может затянуть конфликт и потребовать большей поддержки для Киева.

Чиновники Белого дома и Госдепартамента в последние дни разочаровываются в Москве, отмечая активное сопротивление президента России Владимира Путина попыткам заключить мирное соглашение. Обсуждаются возможные экономические и дипломатические санкции для давления на Москву.

Трамп ранее выражал доверие российскому коллеге, но теперь Белый дом настороженно относится к намерениям Москвы. Журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила, что глава Белого дома разочарован Путиным и обсуждает введение агрессивных санкций против России, включая меры против российского «теневого флота».

Американский президент пригрозил введением «вторичных пошлин» для покупателей российской нефти, если не удастся заключить перемирие по вине России. Он был «очень зол» после предложения Путина о временном управлении на Украине под эгидой ООН, что, по мнению Трампа, может привести к власти «дееспособное» правительство.

Кремль подчеркнул, что продолжает взаимодействие с американской стороной, указывая на сложность обсуждаемых тем, касающихся украинского урегулирования. Россия неоднократно заявляла о стремлении устранить первопричины, которые привели к возникновению кризиса.

Трамп также обвинил украинского президента Владимира Зеленского в намерении отказаться от сделки по редкоземельным металлам и пригрозил ему «большими проблемами».