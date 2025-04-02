Белый дом сомневается в весеннем перемирии: новые планы давления

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа выразили сомнения в возможности заключения мирного соглашения в ближайшие месяцы. По данным Reuters, администрация разрабатывает новые планы давления на Киев и Москву, сообщает РБК. Изначально Трамп и его советники планировали достичь прекращения огня к апрелю или маю, но сейчас ни одно из соглашений не представляется неизбежным, что может затянуть конфликт и потребовать большей поддержки для Киева.
Чиновники Белого дома и Госдепартамента в последние дни разочаровываются в Москве, отмечая активное сопротивление президента России Владимира Путина попыткам заключить мирное соглашение. Обсуждаются возможные экономические и дипломатические санкции для давления на Москву.
Трамп ранее выражал доверие российскому коллеге, но теперь Белый дом настороженно относится к намерениям Москвы. Журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила, что глава Белого дома разочарован Путиным и обсуждает введение агрессивных санкций против России, включая меры против российского «теневого флота».
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Американский президент пригрозил введением «вторичных пошлин» для покупателей российской нефти, если не удастся заключить перемирие по вине России. Он был «очень зол» после предложения Путина о временном управлении на Украине под эгидой ООН, что, по мнению Трампа, может привести к власти «дееспособное» правительство.
Кремль подчеркнул, что продолжает взаимодействие с американской стороной, указывая на сложность обсуждаемых тем, касающихся украинского урегулирования. Россия неоднократно заявляла о стремлении устранить первопричины, которые привели к возникновению кризиса.
Трамп также обвинил украинского президента Владимира Зеленского в намерении отказаться от сделки по редкоземельным металлам и пригрозил ему «большими проблемами».