2,3 тыс. пространств благоустроено в Иркутской области с 2017 года по программе «Формирование комфортной городской среды»

Все их выбрали сами жители региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Более 2,3 тыс. общественных пространств и дворов благоустроено в Иркутской области с 2017 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Из них 1,5 тыс. объектов реализованы в период действия нацпроекта «Жилье и городская среда», который с 2025 года преобразован в новый президентский нацпроект «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.

– Самое главное, все эти пространства для благоустройства выбирали сами жители, ведь именно механизм, позволяющий жителям самим определить, какой двор или территорию необходимо благоустроить в первую очередь, лежит в основе федерального проекта, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

За годы реализации проекта в Иркутской области благоустроено 1615 дворов, 757 общественных территорий. Кроме того, реализовано 20 комплексных проектов благоустройства территорий в малых городах и исторических поселениях. В 2024 году Иркутская область стала лауреатом I Национальной премии в сфере городского благоустройства в номинации «Лучший регион по развитию малых городов». За время конкурса регион подал 72 заявки, 29 из которых победили. Девять проектов продолжают реализацию в 2025 году.