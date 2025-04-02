Названа богатейшая женщина России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: иностранные компании рискуют потерять товарные знаки в РФ, запрет на движение электросамокатчиков по тротуарам может обернуться авариями, названа самая богатейшая женщина страны и новая миллиардерша, а в Иркутске готовятся к масштабному ремонту взлетно-посадочной полосы. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Утрата товарных знаков

Иностранные компании, ушедшие из РФ, рискуют потерять свои товарные знаки из-за истечения срока действия патентов. Срок действия исключительного права на товарный знак составляет десять лет. Чтобы его сохранить, необходимо непрерывное использование в течение трех лет. Поскольку фирмы покинули рынок, возможно досрочное прекращение действия. Лишиться знаков, по данным экспертов, рискуют Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Massimo Dutti, Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Levi Strauss & Co и другие.

Богатейшая женщина России

Forbes составил рейтинг долларовых миллиардеров. Согласно данным журнала, богатейшей женщиной в России в пятый раз стала глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким. Ее состояние оценивается в $4,6 млрд. Стоит отметить, что в данном рейтинге появилась и новая миллиардерша из РФ – контролирующий владелец группы «Алькор и Ко», управляющей сетями парфюмерных магазинов «Л’Этуаль» и «Подружка», Татьяна Володина. Ее состояние оценивается в $1,1 млрд.

Запрет и аварии

Эксперты высказали мнение, что запрет передвижения электросамокатчиков по тротуарам неоднозначная и может обернуться авариями. «Если запретить движение СИМ по тротуарам, то куда их тогда выгнать? Если есть велодорожки, то все ясно. А если нет, то что делать? На тротуарах самокатчик мешает пешеходам, на дороге мешает автомобилистам. То есть вместо сбитых пешеходов будут сбитые самокатчики», – цитирует ТАСС вице-председателя движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Александра Холодова.

Ремонт в аэропорту

В аэропорту Иркутска капитально отремонтируют взлетно-посадочную полосу. На ней во время проверки обнаружили много трещин. Подрядчику, которого ищут, предстоит заменить старое покрытие на новое. В нормативное состояние приведут разные участки, в том числе рулежные дорожки, обочины полосы, места стоянки самолетов. Все работы планируют начать и завершить в этом году.

Из Братска в Сочи

Самолеты снова начнут летать из Братска в Сочи впервые за 17 лет. Билеты уже появились в продаже. Первый рейс намечен на 1 июня. На Черное море можно будет добраться на лайнерах Boeing 737-800 с лета раз в неделю по понедельникам. Вылет из Братска будет в 07:55, прибытие в Сочи – в 09:45. Время в пути составит 6 часов 50 минут.