Министерство иностранных дел России заявило, что не может принять предложения США по Украине в их нынешнем виде. Россия считает, что текущие планы США по прекращению конфликта не решают проблемы, связанные с первопричинами кризиса, что является ключевым для Москвы, отметил заместитель министра Сергей Рябков. Об этом сообщает РБК.

Россия стремится к урегулированию на Украине, разрешая первопричины кризиса, и не может принять американские предложения без учета своих интересов, подчеркнул Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Он добавил, что, хотя американские модели и решения воспринимаются серьезно, Россия имеет тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов, который разрабатывался на недавних переговорах с США в Эр-Рияде.

По словам Рябкова, Вашингтон стремится к прекращению огня, но дальнейшее видение урегулирования пока не предполагает устранения первопричин конфликта. Россия для начала мирного процесса требует вывода украинских войск из четырех новых регионов, отказа Украины от вступления в НАТО, признания Крыма и других регионов российскими, а также снятия санкций. Президент Владимир Путин также подчеркивает необходимость прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведданных, чтобы избежать эскалации конфликта.