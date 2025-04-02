Погрузка на РЖД рухнула на 6%

Объем погрузки на железнодорожную сеть РЖД в первом квартале 2025 года упал на 6,1%, составив 277,7 млн тонн, согласно данным пресс-службы компании. Наибольшее сокращение было отмечено в перевозке угля (-2%), нефти и нефтепродуктов (-6%) и контейнерных грузов (-4%). Значительное падение произошло в сегменте зерновых (-30%), строительных материалов (-23%) и черных металлов (-13%). Вместе с тем, погрузка удобрений увеличилась на 8%, а лесоматериалов и руд цветных металлов – на 0,1% и 0,9% соответственно, передают "Ведомости".

В марте 2025 года общий уровень погрузки снизился на 7,2% относительно марта предыдущего года, достигнув отметки в 97,7 млн тонн. В 2024 году общее снижение составило 4%, что стало худшим результатом за последние 15 лет.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение показателей погрузки в первой половине 2025 года на 4,5-5%. Однако во второй половине года ожидается улучшение ситуации, и к концу года возможно достижение положительных результатов.