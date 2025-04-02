Индекс Мосбиржи падает ниже 3000: неопределенность на рынке

Индекс Мосбиржи впервые с января завершил основную сессию ниже 3000 пунктов, опустившись до 2964 пунктов, потеряв более 1,6%. Несмотря на это, он удержался выше двухмесячного минимума в 2920 пунктов, который может временно поддержать рынок.

После позитивного начала торгов российский рынок акций во вторник начал снижаться. Давление на рынок оказали заявления замглавы МИДа Сергея Рябкова о том, что Россия не может принять предложения США по Украине без учета своих интересов, что усилило неопределенность относительно перспектив перемирия в украинском конфликте, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Дополнительный негатив для индекса Мосбиржи вызвало ускорение роста рубля и попытки нефтяных цен снизиться с максимальных уровней с конца февраля. Хотя просадки несколько раз выкупались, вечером котировки вернулись к дневным минимумам.

Аналитики отмечают, что ухудшение ключевых факторов вызывает острую реакцию, но говорить о слабости российского рынка пока рано. При улучшении геополитической ситуации возможно развитие новой волны роста.