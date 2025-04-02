Россияне доверяют ремонт специалистам: рынок растёт на 22%

Спрос на профессиональные услуги по ремонту в России продолжает расти, особенно заметно это на популярных онлайн-платформах поиска специалистов.

Так, на платформе «Профи.ру» число запросов увеличилось на 22% в 2024 году по сравнению с предыдущим периодом, а на сервисе «Авито услуги» отмечен рост на 5% в марте. Эти данные свидетельствуют о тренде на обращение к профессионалам вместо самостоятельного выполнения ремонтных работ, сообщают "Ведомости".

Опросы, проведенные «Леманом Про» (бывшая «Леруа Мерлен»), также подтвердили эту тенденцию. Согласно результатам исследования, в 2024 году доля людей, прибегающих к услугам профессионалов, возросла на 6 процентных пунктов, достигнув 47%. Соответственно, количество тех, кто предпочитает делать ремонт своими силами, уменьшилось до 53%.

Эти изменения происходят на фоне общей тенденции к легализации рынка и увеличению числа комплексных предложений от ритейлеров DIY-сегмента.